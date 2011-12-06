В Land Rover разрабатывают «большой Evoque»

К такому решению компанию Land Rover, судя по всему, подталкивают не только собственные успехи, но и развитие конкурентов – к примеру, Audi с ее серией Q, а также грядущее обновление моделей Range Rover и Range Rover Sport. После него разрыв между Evoque и ближайшими соседями по модельному ряду еще увеличится, так что в Land Rover всерьез намерены заполнить эту нишу.

Ожидается, что старший брат Evoque Grand будет построен на той же самой платформе LR-MS, которая имеет в своей основе тележку Land Rover Freelander, сообщает Autocar. Возможности компоновки платформы позволят при разработке Evoque Grand обеспечить в первую очередь увеличение пространства для задних пассажиров. Ожидается, что новинка прибавит в длину около 30 см. Кроме того, есть вероятность, что Land Rover предложит для большого Evoque возможность установки третьего ряда сидений.

Основную стилистику дизайна новинка унаследует у Range Rover Evoque, а вот линейку двигателей для нее собираются составить из новых четырехцилиндровых моторов, которые компания собирается запустить в производство в Волверхэмптоне. Как предполагает Autocar, это будут турбированные моторы небольшого объема производительностью от 135 до 170 лошадиных сил с литра. Высока также вероятность строительства гибридной модификации.