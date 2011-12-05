В Перми открыли памятник жертвам «Хромой лошади»
5 декабря 2011, 16:03ОбществоВалерия Лошкарева
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В Перми увековечили память жертв пожара в клубе «Хромая лошадь». В сквере недалеко от клуба установлен памятный знак. Это стилизованная под часовню беседка из светлого гранита.
Внутри стоит небольшая стела, на которой высечены фамилии погибших, передает «Эхо Москвы». По данным пресс-службы городской администрации, которую приводит «Интерфакс», на открытии памятника присутствовали около ста человек. Пришедшие почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.
Пожар в «Хромой лошади» произошел вечером 4 декабря 2009 года, когда в клубе находились несколько сот человек. От отравления угарным газом и ожогов 156 человек скончались, несколько десятков были доставлены в больницы с тяжелыми отравлениями, передает «Лента.ру».
На фото эскиз памятника.
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