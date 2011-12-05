В Перми открыли памятник жертвам «Хромой лошади»

Внутри стоит небольшая стела, на которой высечены фамилии погибших, передает «Эхо Москвы». По данным пресс-службы городской администрации, которую приводит «Интерфакс», на открытии памятника присутствовали около ста человек. Пришедшие почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

Пожар в «Хромой лошади» произошел вечером 4 декабря 2009 года, когда в клубе находились несколько сот человек. От отравления угарным газом и ожогов 156 человек скончались, несколько десятков были доставлены в больницы с тяжелыми отравлениями, передает «Лента.ру».