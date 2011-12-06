В России начались продажи обновленного Renault Koleos

На нашем рынке рестайлинговый Koleos будет предлагаться только с полным приводом и с одним из двух двигателей на выбор — с 2,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 171 лошадиная сила и с 2,0-литровым дизелем, развивающим 150 лошадиных сил и 320 Нм при 2000 оборотах в минуту. Первый из моторов можно заказать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором, а второй — только с шестидиапазонным «автоматом».