В России начались продажи обновленного Renault Koleos
Компания Renault объявила о начале продаж на российском рынке обновленного кроссовера Koleos, премьера которого состоялась в сентябре текущего года на моторшоу во Франкфурте. Самый доступный автомобиль обойдется покупателям в 999 тысяч рублей, а топовая версия будет стоить 1 миллион 258 тысяч рублей.
На нашем рынке рестайлинговый Koleos будет предлагаться только с полным приводом и с одним из двух двигателей на выбор — с 2,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 171 лошадиная сила и с 2,0-литровым дизелем, развивающим 150 лошадиных сил и 320 Нм при 2000 оборотах в минуту. Первый из моторов можно заказать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором, а второй — только с шестидиапазонным «автоматом».
В базовую комплектацию кроссовера входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, противотуманные фары, кондиционер, бортовой компьютер, передние и задние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал заднего вида, MP3-аудиосистема с шестью динамиками, подогрев передних сидений и возможность запуска двигателя кнопкой в салоне.
Для автомобиля в качестве опций будут предлагаться встроенная навигационная система Carminat TomTom, адаптивные биксеноновые фары и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Как ранее заявил руководитель российского офиса «Рено» Бруно Анселен, в 2012 году на московском заводе «Автофрамос» начнется крупноузловая сборка кроссовера Koleos.