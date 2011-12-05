В Ростовской области проголосовало 146% избирателей

Сложите все проценты? Кто до сих пор верит государственным СМИ? говорится в подписи к скриншоту на странице «Anarcho News».

Согласно выведенным на экран показателям, у «Единой России» – 58,99%, у КПРФ – 32,96%, у «Справедливой России» – 23,74%, ЛДПР – 19,41%, а у «Яблока» – 9,32%.