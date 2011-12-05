В Ростовской области проголосовало 146% избирателей
5 декабря 2011, 09:46ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выложили сохраненный кадр с телеканала «Россия-24», на котором выводятся показатели голосования в Ростовской области. Если сложить результаты всех партий, получается, что всего в области проголосовали 146,47%.
Сложите все проценты? Кто до сих пор верит государственным СМИ? говорится в подписи к скриншоту на странице «Anarcho News».
Согласно выведенным на экран показателям, у «Единой России» – 58,99%, у КПРФ – 32,96%, у «Справедливой России» – 23,74%, ЛДПР – 19,41%, а у «Яблока» – 9,32%.
Аналогичная ситуация на «России-24» произошла с показателями по Воронежской области. Как следует из фотографии, выложенной спецкором «Коммерсанта» Олегом Кашиным, телеканал показал, что в Воронежской области явка составила 130%.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей