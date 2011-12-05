В Свердловской области для пенсионеров будут открыты «школы пожилого возраста»
5 декабря 2011, 18:44ОбществоВалерия Лошкарева
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Как сообщает ИТАР-ТАСС, программы «школ» будут рассчитаны на развитие навыков социальной адаптации у пожилых людей, в том числе навыков самообслуживания для тех, у кого они частично утеряны.
В образовательную программу «школы пожилого возраста» планируется включить курсыпо психологической устойчивости, здоровьесберегающим практикам, а также по правовой и экономической грамотности. Кроме того, пожилые люди смогут овладеть компьютерной грамотностью и различными направлениями прикладного творчества.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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