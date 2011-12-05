В Свердловской области для пенсионеров будут открыты «школы пожилого возраста»

В образовательную программу «школы пожилого возраста» планируется включить курсыпо психологической устойчивости, здоровьесберегающим практикам, а также по правовой и экономической грамотности. Кроме того, пожилые люди смогут овладеть компьютерной грамотностью и различными направлениями прикладного творчества.