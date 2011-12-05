В Японии произошла авария с автомобилями стоимостью 4 миллиона долларов

Авария произошла на одной из скоростных магистралей Симоносеки: по этой дороге по направлению к городу Хиросима передвигалась группа из 20 машин. Во главе ее ехал автомобиль Ferrari (модель не уточняется), за рулем которого сидел 60-летний водитель. Он не справился с управлением на большой скорости и врезался в дорожное ограждение. В результате в аварию попали еще восемь машин, следующих за «Феррари».