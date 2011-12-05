В Японии произошла авария с автомобилями стоимостью 4 миллиона долларов
В японском городе Симоносеки (префектуры Ямагути) произошла авария, в которой пострадали 14 автомобилей общей стоимостью 300 миллионов иен (4 миллиона долларов). Об этом сообщает The Tokyo Report со ссылкой на ряд японских изданий и агентств.
Авария произошла на одной из скоростных магистралей Симоносеки: по этой дороге по направлению к городу Хиросима передвигалась группа из 20 машин. Во главе ее ехал автомобиль Ferrari (модель не уточняется), за рулем которого сидел 60-летний водитель. Он не справился с управлением на большой скорости и врезался в дорожное ограждение. В результате в аварию попали еще восемь машин, следующих за «Феррари».
В результате в ДТП пострадали восемь «Феррари» и один «Ламборгини», передвигавшиеся колонной, а также три «Мерседеса» и две «Тойоты». Как пишет The Wall Street Journal, два автомобиля Mercedes-Benz находились на полосе встречного движения, однако их повредили детали, отлетевшие от спорткаров. Модели попавших в аварию машин не уточняются. На видеосюжете, подготовленном японским телеканалом, можно разглядеть модели Ferarri F355, F360 и F430.