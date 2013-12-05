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«Азимут» завтра отметит свой День рождения: приглашаются все туристы Нижнего Тагила!
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Азимут» завтра отметит свой День рождения: приглашаются все туристы Нижнего Тагила!

5 декабря 2013, 12:04Общество
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