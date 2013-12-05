«Азимут» завтра отметит свой День рождения: приглашаются все туристы Нижнего Тагила!

Руководство клуба в лице директора - жизнерадостной Самойловой Ирины Николаевны и ее заместителя - обаятельной Натальи Гук, поделилось с TagilCity.ru своими мыслями и идеями об «Азимуте».

Что изменилось в Нижнем Тагиле с тех пор, как существует ваш замечательный клуб? Какова его главная задача?

– С появлением клуба, изменилось многое: появились два помещения, в которых объединились туристы и просто жители со всего города. Люди потянулись к нам, потому что им это действительно интересно - путешествовать, чувствовать природу!

«Популяризация здорового образа жизни, занятия спортом и развитие любви к природе. Основой для реализации этой миссии служит повышение интереса к оздоровительному и спортивному туризму. Клуб туристов «Азимут» способствует объединению и сплочению туристского движения в Нижнем Тагиле» - гласит миссия нашего клуба!

Как заставить человека подняться с дивана и путешествовать с вами? Что для этого нужно?

– Главное в жизни – сама жизнь, ее ощущения. Запах костра, щемящее чувство дороги, адреналин прохождения порогов на категорийных реках, простора гор, чувство дружбы... Все это - не подмена виртуальной (компьютерной) жизни, а жизнь настоящая, интересная, полноценная! Мы хотим подарить большому количеству людей эти чувства, радость от общения с природой, друг с другом.

Если человек «лежащий на диване» хоть раз получит такие чувства - качественные, без разочарований, вот он и пойдет вместе с нами - в «дальние дали»! -- говорит Ирина Николаевна.

Кстати, весь декабрь и даже январь распланированы для проведения различных мероприятий – это и Спартакиада ко дню инвалида, и 1-ый этап Кубка города по ледолазанию, и многочисленные походы выходного дня. В общем, будет, чем заняться, главное – внимательно следить за расписанием на сайте клуба.

А теперь вернемся к празднованию Дня рождения. Клуб, кстати, заготовил много интересных мероприятий:

В программе Дня рождения - награждение победителей Чемпионата города по спортивным походам, награждение участников фотоконкурса, просмотр видео и награждение победителей видеоконкурса, встреча с интересными людьми, чаепитие. Приглашаем тагильчан и всех наших друзей!

Конечно, многие люди не являются приверженцами экстремального туризма. Для них намного привлекательнее выглядят туристические поездки за границу, а потому погода в ОАЭ в мае будет более полезной информацией, чем список категорийных рек Урала. Но стоит помнить, главное в подготовке отдыха - тщательное планирование, и тогда неважно, где вы собираетесь провести отпуск - на Кипреили на вершине Эвереста - приятные впечатления в любом случае будут гарантированы.