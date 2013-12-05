Открыт сбор средств на помощь тагильчанам, пострадавшим в пожаре на Гальянке

В комментариях к новости о произошедшем свое сообщение оставил Валентин, который, как выяснилось, является соседом пострадавших. Он рассказал о случившемся словами очевидца:

Я проснулся в 3 часа ночи, если бы на 15 минут раньше, возможно успел бы спасти! Жена соседа была вся полностью чёрная как головешка, на ней сгорела полностью вся одежда! Старшему сыну было 7 лет, он только пошёл в школу! Отец вынес младшего ребёнка и бросился за вторым, но погиб, прошёл всего два метра, у ребёнка шок! Слава богу, у младшего только слегка обожгло руки и немного лицо (до красноты), он сейчас спит. Есть опасность отравления!

Люди никогда не покупайте пенопласт! Не используйте его как утеплитель! Жар был как в крематории, второй этаж дома разрушен полностью, первый этаж весь полопался и начал расходиться!

Валентин отметил, что пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, у нее обожжены легкие. Остается только надеяться на то, что она пойдет на поправку.

В комментариях также откликнулись люди, желающие помочь семье. Так, Валентин также организовал сбор средств. Номер счета карты «Сбербанк» - 4276816028552220. Это счет сестры пострадавшей.

Для тех, кто боится обмана, можете приехать лично и передать мне, адрес – Бригадная, 144, телефон - 89122692735. Родственникам сейчас не до этого.