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Открыт сбор средств на помощь тагильчанам, пострадавшим в пожаре на Гальянке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Открыт сбор средств на помощь тагильчанам, пострадавшим в пожаре на Гальянке

5 декабря 2013, 21:40Общество
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