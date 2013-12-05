Перевозка детей, безопасность пешеходов и Эстафета Олимпийского огня: на обсуждении в ГИБДД Нижнего Тагила
С начала осеннее-зимнего сезона на дорогах Нижнего Тагила участились дорожно-транспортные происшествия и с участием пешеходов, и среди самих автомобилистов, и, к несчастью, с участием детей. Так, завтра в ГИБДД Нижнего Тагила пройдет круглый стол по трем важным вопросам.
В первую очередь, вниманию инспекторов предстанет вчерашний несчастный случай на дороге под Нижним Тагилом, который закончился трагической гибелью полуторамесячного младенца. В ГИБДД обсудят правила перевозки детей. Возможно, в ближайшее время будут организованы особые рейды по этому поводу.
Кроме того, в ноябре 2013 года возросла статистика по гибели людей под колесами автомобилей. Напомним, в течение этого месяца 31 человек лишился жизни на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.
Также со слов ГИБДД пользователи городского портала TagilCity.ru получат важную информацию об организации дорожного движения во время Эстафеты Олимпийского огня. Кстати, информацию о маршрутах, эвакуации автомобилей в Нижнем Тагиле во время этого исторического события уже активно обсуждают в комментариях к соответствующей новости.
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