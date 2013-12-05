Перевозка детей, безопасность пешеходов и Эстафета Олимпийского огня: на обсуждении в ГИБДД Нижнего Тагила

В первую очередь, вниманию инспекторов предстанет вчерашний несчастный случай на дороге под Нижним Тагилом, который закончился трагической гибелью полуторамесячного младенца. В ГИБДД обсудят правила перевозки детей. Возможно, в ближайшее время будут организованы особые рейды по этому поводу.

Кроме того, в ноябре 2013 года возросла статистика по гибели людей под колесами автомобилей. Напомним, в течение этого месяца 31 человек лишился жизни на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

Также со слов ГИБДД пользователи городского портала TagilCity.ru получат важную информацию об организации дорожного движения во время Эстафеты Олимпийского огня. Кстати, информацию о маршрутах, эвакуации автомобилей в Нижнем Тагиле во время этого исторического события уже активно обсуждают в комментариях к соответствующей новости.