Сергей Носов обсудил с немцами проект по строительству мусороперерабатывающего завода

Франк Кнауер, член правления компании «ЕГ Фройденберг еГ», на совещании рассказал об инвестиционном проекте. Новый завод по переработке ТБО, как обещает представитель зарубежной компании, будет работать по «зеленым» технологиям, без вреда для экологии. Он рассчитан на переработку 30 тысяч тонн бытового мусора в год. В Нижнем Тагиле инвесторы планируют поставить два заводских модуля производительностью до 500 литров дизельного топлива в час. Таким образом, за год они смогут получать до 8 млн литров этого продукта. Произведенным топливом будут заправлять автомобили, сельхозтехнику, генераторы. Иностранцы планируют вложить в предприятие 18 млн евро.

Первый в России подобный проект уже находится в стадии реализации в Магнитогорске. В Нижнем Тагиле инвесторы планируют зарегистрировать предприятие в конце января 2014 года.

Сергей Носов положительно отозвался о проекте и поддержал идею по созданию мусороперерабатывающего завода. Руководителям функциональных и отраслевых органов Администрации города дан ряд поручений, направленных на плодотворное взаимодействие муниципалитета с инвесторами.

Отметим, что за последний год это не первый подобный проект, обсуждаемый в Администрации города. Напомним, в середине июля в Нижнем Тагиле побывала японская делегация (Mitsubishi Heavy Industries), планирующая возвести завод по переработке мусора. Андрей Седых, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства, тогда рассказал TagilCity.ru, что японцы провели осмотр нескольких площадок, подготавливая варианты схем сотрудничества.