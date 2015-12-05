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Участники III Всероссийского форума рабочей молодежи обсудили перспективы рабочих профессий и получили награды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Участники III Всероссийского форума рабочей молодежи обсудили перспективы рабочих профессий и получили награды

5 декабря 2015, 09:00ОбществоMaurice
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