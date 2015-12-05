Участники III Всероссийского форума рабочей молодежи обсудили перспективы рабочих профессий и получили награды

Второй день форума участники посвятили практической работе по созданию карты России. Практикум, направленный на выработку умений работать в команде, подразумевал создание карты из шестнадцати частей, по числу соревнующихся команд. В итоге все выпиленные и обработанные детали копии карты РФ были размещены в специально подготовленный контур и оснащены подсветкой.

16 отличившихся ребят получили памятные значки от одного из лидеров движения «Славим человека труда» Алексея Балыбердина. После этого представители молодого поколения задали вопросы участникам круглого стола, организованного в рамках всероссийского форума. Молодежь из 44 регионов России интересовали темы профориентации, будущего рабочих профессий, а также планы по проведению подобных мероприятий в других субъектах Российской Федерации.

Завершился III Всероссийский форум работающей молодежи церемонией награждения команд-победителей. Сертификаты на прохождение практики на Уралвагонзаводе и ЕВРАЗ НТМК лучшим вручили первый заместитель председателя Правительства Свердловской области Владимир Власов и Глава Нижнего Тагила Сергей Носов.