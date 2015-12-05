В Нижнем Тагиле прошла благотворительная акция по бесплатной подстрижке (ФОТО)

Замечательная акция была проведена в рамках Дней милосердия в Свердловской области. Внимание мастеров парикмахерского искусства в «салоне красоты» было оказано всем посетителям учреждения желающим подстричься.

Гостям Центра подобное мероприятие пришлось по душе, поэтому эта однодневная акция пользовалась высокой популярностью у людей старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями.

Ожидающие свою очередь на подстрижку, расположились на мягких диванах в холле учреждения и живо общались между собой, обменивались новостями, знакомились с буклетами о деятельности Центра, задавая возникшие вопросы курирующим мероприятие специалистам учреждения.

Покидая коридоры ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г.Нижний Тагил» с модной стрижкой и хорошим настроением, посетители, выражали искреннюю благодарность организаторам мероприятия и озвучивали пожелание проведения в Центре подобных мероприятий как можно чаще!