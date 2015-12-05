В Нижнем Тагиле сгорело жилище бездомных (ВИДЕО)

Я увидела столб дыма идущий из канализационного люка (или это люк от теплотрассы, не знаю). Через пару минут подъехало две пожарных машины и скорая. Жертв не было, потому что минут через 30 они все потушили и уехали. А ведь жертвы могли бы быть. В теплотрассе постоянно ночуют бомжи. Каждое утро идешь на работу и оттуда вылазит целая куча. Испражняются тут же у этого люка. Жесть в общем. В этот раз они, видимо, развели костер и вовремя успели смыться. Надолго они остались без ночлега — дым и вонь ужас какие были. Сейчас в подъезды соседних домов попрут. Я когда на Циолковского 2/2 жила, они там постоянно в коридорах и на площадка спали зимой: по двое, по трое рассказала тагильчанка Анна.