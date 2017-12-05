20 лет тюрьмы грозит матери из Асбеста за убийство своих детей крысиным ядом

5 декабря в Екатеринбурге начались прения по уголовному делу в отношении жительницы Асбеста, которую подозревают в убийстве 2 детей и покушении на убийство третьего.



Ход делу был дан после того, как малолетнего сына подсудимой доставили в больницу с подозрением на отравление. В крови мальчика врачи обнаружили крысиный яд. Ребёнка удалось спасти, а мать стала подозреваемой в покушении на убийство.



В ходе расследования стало известно, что ранее в семье уже погибли 2 ребёнка. Следователи дополнили уголовное дело обвинениями в убийстве. В итоге женщина обвиняется по статье 105 УК РФ в убийстве 2 детей и покушении на убийство третьего, передаёт «Комсомольская правда Урал».



8 декабря суд вынесет своё решение. Государственный обвинитель запросил для подсудимой наказание в виде 20 лет заключения в тюрьме.