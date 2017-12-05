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Новости Нижнего Тагила

ЕДДС Нижнего Тагила признана лучшей в Свердловской области

5 декабря 2017, 06:05Добавить новость
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Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил заняла первое место среди диспетчерских служб на территории Свердловской области.

4 декабря представители ЕДДС Нижнего Тагила получили из рук министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева диплом за первое место по итогам работы среди муниципальных учреждений ЕДДС в регионе.

Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила передаёт, что городская единая дежурно-диспетчерская служба занимает 1 место уже в четвёртый раз, оставив позади Екатеринбург.

ЕДДС Администрации Нижнего Тагила номинирована на соискание звания лучшей службы России. Результаты станут известны в конце года. В 2014 году нижнетагильская служба заняла третье место в России, обогнав 5 тысяч номинантов.

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