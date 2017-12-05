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Новости Нижнего Тагила

Мемориальная доска в память о директоре появится на Нижнетагильском детском доме

5 декабря 2017, 17:35Добавить новость
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Мемориальная доска в память о директоре Зинаиде Лапенко будет установлена на фасаде Нижнетагильского детского дома-школы

Бывший директор будет увековечена на фасаде здания согласно постановлению администрации города от 23 октября. Церемония открытия мемориальной доски назначена на 9 декабря. Днем ранее, 8 декабря, состоится слет выпускников детского дома.

Зинаида Лапенко руководила учреждением с 1933 года в течение 32 лет. За это время детский дом выпустил сотни воспитанников, в числе которых Герой Советского союза и 12 орденоносцев. Также женщина стала инициатором первой встречи выпускников детского дома в 1947 году.

Как пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, детский дом-школа был единственным в СССР учреждением такого типа, награжденным в 1966 году Орденом Трудового Красного Знамени.

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