Мемориальная доска в память о директоре появится на Нижнетагильском детском доме

Мемориальная доска в память о директоре Зинаиде Лапенко будет установлена на фасаде Нижнетагильского детского дома-школы

Бывший директор будет увековечена на фасаде здания согласно постановлению администрации города от 23 октября. Церемония открытия мемориальной доски назначена на 9 декабря. Днем ранее, 8 декабря, состоится слет выпускников детского дома.





Зинаида Лапенко руководила учреждением с 1933 года в течение 32 лет. За это время детский дом выпустил сотни воспитанников, в числе которых Герой Советского союза и 12 орденоносцев. Также женщина стала инициатором первой встречи выпускников детского дома в 1947 году.





Как пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, детский дом-школа был единственным в СССР учреждением такого типа, награжденным в 1966 году Орденом Трудового Красного Знамени.