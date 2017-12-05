Пожарные с автовышки поднялись к куполу Нижнетагильского цирка (ФОТО)

3 пожарные машины и автовышка были замечены возле здания цирка днем 5 декабря. Вышка поднимала пожарных над куполом цирка. В Нижнем Тагиле прошли учения по гражданской безопасности.

Присутствие пожарных машин обеспокоило прохожих и людей, которые могли следить за происходящим из окон соседних зданий. Было видно, что люди стояли перед входом и смотрели вверх на купол цирка.

Мы увидели пожарные машины возле цирка из окон пиццерии напротив. На улице перед входом в цирк толпились люди и смотрели вверх. Но ни огня, ни дыма не было видно, -- рассказали редакции TagilCity.ru очевидец Арина.

В штабе гражданской защиты населения редакции TagilCity.ru рассказали о проходящих учениях пожарной охраны перед зданием цирка.





Проходили плановые учения по пожарной безопасности - обучение пожарной охраны. Впереди новогодние праздники, а значит - массовые скопления людей. Учения были приурочены к концу года, -- подтвердили в Отделе гражданской защиты населения.

Редакция TagilCity.ru узнала о происходящем у руководства цирка. В приемной дирекции заверили, что пожара нет, и подтвердили информацию о плановых маневрах.