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Новости Нижнего Тагила

Пожарные с автовышки поднялись к куполу Нижнетагильского цирка (ФОТО)

5 декабря 2017, 15:55Добавить новость
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3 пожарные машины и автовышка были замечены возле здания цирка днем 5 декабря. Вышка поднимала пожарных над куполом цирка. В Нижнем Тагиле прошли учения по гражданской безопасности. 

Присутствие пожарных машин обеспокоило прохожих и людей, которые могли следить за происходящим из окон соседних зданий. Было видно, что люди стояли перед входом и смотрели вверх на купол цирка.

 

Мы увидели пожарные машины возле цирка из окон пиццерии напротив. На улице перед входом в цирк толпились люди и смотрели вверх. Но ни огня, ни дыма не было видно, -- рассказали редакции TagilCity.ru очевидец Арина.

 

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В штабе гражданской защиты населения редакции TagilCity.ru рассказали о проходящих учениях пожарной охраны перед зданием цирка.

Проходили плановые учения по пожарной безопасности - обучение пожарной охраны. Впереди новогодние праздники, а значит - массовые скопления людей. Учения были приурочены к концу года, -- подтвердили в Отделе гражданской защиты населения. 

 

Редакция TagilCity.ru узнала о происходящем у руководства цирка. В приемной дирекции заверили, что пожара нет, и подтвердили информацию о плановых маневрах.

 

Никакого пожара нет, и не было. Проходят плановые учения по пожарной безопасности. Все в порядке, -- сообщили представители Нижнетагильского цирка.

 

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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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