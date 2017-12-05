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Новости Нижнего Тагила

Пропавший в Свердловской области ребенок гостил у друга

5 декабря 2017, 16:30Добавить новость
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9-летний мальчик пропал в Свердловской области 4 декабря. Полицейские обнаружили школьника уже на следующий день: все это время он находился у друга.

О пропаже своего сына из села Мезенское родители заявили в полицию вечером 4 декабря. По факту исчезновения ребенка следственный комитет организовал доследственную проверку.

Мальчика нашли днём 5 декабря. Как оказалось, все это время он пробыл в соседнем доме – гостил у своего знакомого.

 

Соседи, у которых находился пропавший ребенок, узнали, что его разыскивают и обратились в полицию. По данным следствия, противоправных действий в отношении школьника не совершалось.

Как пишет региональный следственный комитет, проверка продолжается. По её итогам ситуация получит объективную правовую оценку.

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