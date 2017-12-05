Пропавший в Свердловской области ребенок гостил у друга

9-летний мальчик пропал в Свердловской области 4 декабря. Полицейские обнаружили школьника уже на следующий день: все это время он находился у друга.
О пропаже своего сына из села Мезенское родители заявили в полицию вечером 4 декабря. По факту исчезновения ребенка следственный комитет организовал доследственную проверку.
Мальчика нашли днём 5 декабря. Как оказалось, все это время он пробыл в соседнем доме – гостил у своего знакомого.
Соседи, у которых находился пропавший ребенок, узнали, что его разыскивают и обратились в полицию. По данным следствия, противоправных действий в отношении школьника не совершалось.
Как пишет региональный следственный комитет, проверка продолжается. По её итогам ситуация получит объективную правовую оценку.