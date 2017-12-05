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Новости Нижнего Тагила

Экс-полицейский из Нижнего Тагила осужден за попытку купить себе повышение

5 декабря 2017, 07:30Добавить новость
город,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,суд,взятка,командир,ППС
В Нижнем Тагиле вынесли приговор экс-командиру взвода отдельного батальона ППС Абукару Курбанову. Его, напомним, обвиняли в даче взятки.

Следствие установило, что в 2016 году он пытался подкупить командира батальона, чтобы получить повышение. Он передал офицеру 20 тысяч рублей, который, в свою очередь, сообщил о нарушении закона в органы.

Суд Пригородного района приговорил Курбанову к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Судья учел, что подсудимый воспитывает двоих детей, служил в «горячих точках» и был удостоен наград.

13 января Курбанов был уволен из ОВД по отрицательным мотивам, рассказал полковник Валерий Горелых, начальник полицейского главка МВД по региону.

 
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