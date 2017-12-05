Тагильчане подозревают «Почту России» в навязывании страховых услуг

При совершении денежного перевода клиент «Почты России» в Нижнем Тагиле столкнулся с дополнительным платежом - обязательной оплатой страхового взноса в размере 45 рублей.

Несмотря на относительно небольшой размер платежа, его принудительный и скрытый характер возмутил жителя Нижнего Тагила.

При получении посылки наложенным платежом, а также при переводе денежных средств почтовым переводом, в почтовых отделениях с людей удерживают 45 рублей, ничего не объясняя. Заметив лишнюю операцию в чеке, я спросил, что это за дополнительная сумма в нём указана, на что оператор ответила - «это страховка ваших денег», -- рассказал журналистам TagilCity.ru Олег Ш.



Тагильчанин отметил, что не получал страхового полиса, а также не подписывал договор о страховании. Тем не менее, в возврате денежных средств сотрудники «Почты России» ему отказали:

Раз это страхование, значит, у меня должен быть договор, но мне сказали, что достаточно квитанции. В возврате денег мне отказали. Да, сумма небольшая, да, многие не замечают её в чеке, но ведь отделения «Почты России» по всей стране. Представьте, взять с каждого клиента по 45 рублей, получится огромная сумма! -- возмутился в разговоре с журналистом TagilCity.ru клиент почты.

Житель Нижнего Тагила направил обращение в прокуратуру по поводу этого инцидента. Ответ ему пообещали дать в письменном виде в установленные законом сроки (30 дней).



Напомним, ранее портал TagilCity.ru рассказывал о переплате тагильчанки 84 000 рублей за дополнительную программу страхования к ее кредиту в «Почта Банке».