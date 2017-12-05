Три дома в Екатеринбурге остались без воды из-за бесхозного автомобиля

Жители трех домов на улице Новгородцевой города Екатеринбург остались без холодной воды из-за того, что автомобиль неизвестного владельца мешает провести аварийный ремонт.
Автомобиль стоит на месте, где аварийная бригада «Водоканала» должна провести ремонтные работы над обнаруженной неисправностью.
МУП попытался выяснить номер телефона автовладельца, но его номера у управляющей компании не оказалось. Сотрудники ГИБДД выяснили номер, но на другом конце трубки сообщили, что не знают о существовании этого автомобиля.
После сотрудники «Водоканала» обратились к участковому с просьбой разрешить переместить автомобиль в другое место. Было разрешено это сделать, но только с помощью эвакуатора.
МУП отказался платить за вызов эвакуатора и за простой автомобиля на штрафстоянке. «Водоканал» планирует найти владельца автомобиля, чтобы доделать ремонтные работы и дать жителям холодную воду, сообщает «ЕТВ».