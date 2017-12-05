-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
ночь: -3
утро: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.69 - 0.3
EUR 69.63 - 0.28
Новости Нижнего Тагила

Три дома в Екатеринбурге остались без воды из-за бесхозного автомобиля

5 декабря 2017, 20:10Добавить новость
авария,ГИБДД,Екатеринбург,жкх,Свердловская область,муп,Водоканал,автомобиль,ремонт,Управляющая компания
Жители трех домов на улице Новгородцевой города Екатеринбург остались без холодной воды из-за того, что автомобиль неизвестного владельца мешает провести аварийный ремонт.

Автомобиль стоит на месте, где аварийная бригада «Водоканала» должна провести ремонтные работы над обнаруженной неисправностью.

МУП попытался выяснить номер телефона автовладельца, но его номера у управляющей компании не оказалось. Сотрудники ГИБДД выяснили номер, но на другом конце трубки сообщили, что не знают о существовании этого автомобиля.

После сотрудники «Водоканала» обратились к участковому с просьбой разрешить переместить автомобиль в другое место. Было разрешено это сделать, но только с помощью эвакуатора.

МУП отказался платить за вызов эвакуатора и за простой автомобиля на штрафстоянке. «Водоканал» планирует найти владельца автомобиля, чтобы доделать ремонтные работы и дать жителям холодную воду, сообщает «ЕТВ».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Пол провалился в подъезде старого дома в Екатеринбурге (ВИДЕО)
сегодня, 19:43
0 0
Неизвестные дважды обстреляли офис управляющей компании в Екатеринбурге
1 декабря, 12:00
0 2
Уснувший водитель устроил смертельное ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)
29 ноября, 12:30
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 47
Подписаться на новости