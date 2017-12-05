Три дома в Екатеринбурге остались без воды из-за бесхозного автомобиля

Автомобиль стоит на месте, где аварийная бригада «Водоканала» должна провести ремонтные работы над обнаруженной неисправностью.





МУП попытался выяснить номер телефона автовладельца, но его номера у управляющей компании не оказалось. Сотрудники ГИБДД выяснили номер, но на другом конце трубки сообщили, что не знают о существовании этого автомобиля.



После сотрудники «Водоканала» обратились к участковому с просьбой разрешить переместить автомобиль в другое место. Было разрешено это сделать, но только с помощью эвакуатора.



МУП отказался платить за вызов эвакуатора и за простой автомобиля на штрафстоянке. «Водоканал» планирует найти владельца автомобиля, чтобы доделать ремонтные работы и дать жителям холодную воду, сообщает «ЕТВ».