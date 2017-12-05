Трое человек обвиняются в смерти рабочих при обрушении на ЗиКе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трое лиц обвиняются в причинении смерти по неосторожности четырем рабочим, а также в причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Происшествие случилось 9 ноября прошлого года. На территории машиностроительного завода имени Калинина обрушилась кровля одного из зданий. В результате случившегося погибли четыре работника, а также 16 человек были госпитализированы с различными травмами.





В ходе расследования было установлено, что заместитель главного инженера по эксплуатации фонда завода не проводил регулярные обследования технического состояния здания, а также допустил использование помещения не по назначению.





Кроме того, двое руководителей организовали ремонтные работы с нарушениями техники безопасности, что усилило нагрузку на аварийные конструкции. Обрушение кровли произошло в указанный день в 12:40. Конструкции упали с высоты не менее 12 метров.





В ходе масштабного расследования были опрошены сотни людей. Установление объективных причин случившегося продолжается. В адрес компетентных органов была направлена информация в целях недопущения таких ЧС впредь, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.