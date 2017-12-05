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Новости Нижнего Тагила

Трое человек обвиняются в смерти рабочих при обрушении на ЗиКе в Екатеринбурге

5 декабря 2017, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,полиция,происшествие,прокуратура,Россия,Свердловская область,смерть,суд,уголовное дело

В Екатеринбурге трое лиц обвиняются в причинении смерти по неосторожности четырем рабочим, а также в причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Происшествие случилось 9 ноября прошлого года. На территории машиностроительного завода имени Калинина обрушилась кровля одного из зданий. В результате случившегося погибли четыре работника, а также 16 человек были госпитализированы с различными травмами.

В ходе расследования было установлено, что заместитель главного инженера по эксплуатации фонда завода не проводил регулярные обследования технического состояния здания, а также допустил использование помещения не по назначению.

Кроме того, двое руководителей организовали ремонтные работы с нарушениями техники безопасности, что усилило нагрузку на аварийные конструкции. Обрушение кровли произошло в указанный день в 12:40. Конструкции упали с высоты не менее 12 метров.

В ходе масштабного расследования были опрошены сотни людей. Установление объективных причин случившегося продолжается. В адрес компетентных органов была направлена информация в целях недопущения таких ЧС впредь, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.

 
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