24-летний житель Смоленской области стал лучшим волонтёром 2018 года
В Национальный день волонтёра в Москве подвели итоги ежегодной премии «Доброволец России». Победители по отдельным номинациям получили награды из рук общественных деятелей, журналистов, актёров, музыкантов, спортсменов. Антон Коротченко из Смоленской области стал лучшим волонтёром 2018 года.
5 декабря на сцене Ледового дворца в Парке Легенд состоялось награждение победителей ежегодной премии «Доброволец России». Лучшим волонтёром был назван 24-летний житель Смоленской области Антон Коротченко. В рамках проекта «Здоровое село» за 1,5 года молодой человек объездил 30 малых городов и сёл Смоленской, Брянской и Калужской областей, где проконсультировал вместе с другими участниками проекта более 6,5 тыс. человек. Почти 3 тыс. жителей прошли осмотры у профильных специалистов. Награду Антон получил из рук Владимира Путина.
В направлении культурного добровольчества лучшим стал проект по благоустройству медицинских учреждений «Детская поликлиника» автора Антона Медведева из Костромской области. Светлана Черникова из Курской области стала лучшей с проектом реабилитации для семей с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, «Феникс». В номинации «Общее дело» первое место занял московский благотворительный фонд по защите животных «Передний край». А в направлении «Рождённые помогать» объявили сразу двух победителей в разных возрастных категориях: от 8 до 14 лет (лучшей стала Софья Иванова из Ленинградской области) и среди взрослых, где первое место заняла Галина Головченко из Краснодарского края.
Победители конкурса «Доброволец России» получили гранты в размере до 1 млн. рублей на развитие своих инициатив. В этом году на конкурс было подано 15 тыс. 839 заявок, а число вовлечённых в проекты людей достигает 1,5 млн, сообщает пресс-служба организаторов премии.
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