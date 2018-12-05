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24-летний житель Смоленской области стал лучшим волонтёром 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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24-летний житель Смоленской области стал лучшим волонтёром 2018 года

Вчера, 23:50ОбществоФото: media.dobrf.ru
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