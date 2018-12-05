24-летний житель Смоленской области стал лучшим волонтёром 2018 года

5 декабря на сцене Ледового дворца в Парке Легенд состоялось награждение победителей ежегодной премии «Доброволец России». Лучшим волонтёром был назван 24-летний житель Смоленской области Антон Коротченко. В рамках проекта «Здоровое село» за 1,5 года молодой человек объездил 30 малых городов и сёл Смоленской, Брянской и Калужской областей, где проконсультировал вместе с другими участниками проекта более 6,5 тыс. человек. Почти 3 тыс. жителей прошли осмотры у профильных специалистов. Награду Антон получил из рук Владимира Путина.

В направлении культурного добровольчества лучшим стал проект по благоустройству медицинских учреждений «Детская поликлиника» автора Антона Медведева из Костромской области. Светлана Черникова из Курской области стала лучшей с проектом реабилитации для семей с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, «Феникс». В номинации «Общее дело» первое место занял московский благотворительный фонд по защите животных «Передний край». А в направлении «Рождённые помогать» объявили сразу двух победителей в разных возрастных категориях: от 8 до 14 лет (лучшей стала Софья Иванова из Ленинградской области) и среди взрослых, где первое место заняла Галина Головченко из Краснодарского края.