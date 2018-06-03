6,3 млн рублей потратит Екатеринбург на поиск и обезвреживание бомб

Администрация Екатеринбурга выделила 6,3 млн рублей на услуги по поиску, а также обезвреживанию взрывных устройств. Исполнитель по контракту будет определен путем открытого аукциона на сайте госзакупок.

Как пишет Е1, по условиям контракта в городе круглосуточно должна вести дежурство оперативная группа, которая должна, в случае необходимости, осуществлять выезды на объекты, обнаруживать взрывные устройства и деактивировать их.

Помимо этого подрядчик должен в плановом режиме обследовать школы, детсады, места большого скопления народа, парки, скверы, стадионы, вокзалы, ТЦ и культурные объекты.