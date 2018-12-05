7 лет колонии вместо штрафа: экс-полицейскому из Екатеринбурга изменили приговор

Было установлено, что старший участковый полиции, находясь при исполнении должностных полномочий, изъял у ИП алкогольную продукцию. Вскоре он потребовал от предпринимателя 300 тысяч рублей за возврат изъятой выпивки и непривлечение к административной ответственности.

Управляющая торговой точкой согласилась и заплатила часть суммы – 50 тысяч рублей. Затем участковый составил протокол, подразумевающий менее тяжкое административное правонарушение – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП.

В дальнейшем мужчина потребовал от обвиняемой остаток взятки, но до конца дело не довёл, так как был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области. Он был уволен, а также по решению суда получил штраф в размере 2 млн 350 тысяч рублей.