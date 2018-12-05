Адвокат Петров: Евстафьева оговорили в убийстве Яшина

Как сообщает «Московский комсомолец», убийство Яшина случилось в июле 2018 года в городе Уфа. Четверо неизвестных встретили мужчину на парковке рядом с домом. Они избили его битами, в результате чего наступила смерть. После тело связали и отвезли в другой район города.

Благодаря камерам наблюдения сотрудники полиции разыскали подозреваемых через сутки после инцидента. Обстоятельства преступления указывали на грабеж, но следствие посчитало, что имело место заказное убийство, о чем сказал один из задержанных Федор Токарев. Ранее его уже судили и дали условный срок – мужчина попался на мелкой краже.

Как выяснилось, Токарев является сожителем 42-летней дочери одного из работников уфимского моторостроительного объединения Николая Ахмаметьева. Последний не один раз рассказывал сослуживцам о своем якобы «крутом» зяте. В действительности Токарев оказался простым альфонсом, который жил за счет благ, которые он получал благодаря статусу мужа дочери Ахмаметьева. Как рассказал сам Ахмаметьев, Евстафьев попросил телефон Токарева, но о деталях их общения мужчине ничего не известно.

С июля месяца Евстафьева удерживают в СИЗО, несмотря на множество писем от коллег, с которыми он работал в течение 30 лет, с просьбами разобраться в этом деле. В настоящее время все обвинения в отношении мужчины строятся только на том, что Токарев заявил, что он – заказчик. Но в действительности, улики и заявления других участников преступления свидетельствуют об обратном.

Так, соучастники Токарева говорят, что он уговаривал их пойти на ограблении и утверждают, что ни о каком заказе на убийство речи не шло. Они хотели отнять у жертвы ключи от квартиры и вынести все ценное. Но мужчина оказал сопротивление. В результате чего один из ударов стал смертельным. Преступление подготавливали еще с зимы, о чем свидетельствует установленная в подъезде камера, по которой Токарев, используя специальную программу, следил за передвижениями Яшина. На допросе подозреваемый заявил, что Евстафьев обратился к нему только в конце мая.