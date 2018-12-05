Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге будет носить имя Акинфия Демидова

Теперь аэропорт Кольцово будет носить имя основателя уральской горнозаводской промышленности. Голоса распределились следующим образом: за Акинфия Демидова – 36% голосов, за писателя Павла Бажова – 32% и за маршала Георгия Жукова – 30%.

Помимо этого, напомним, были и другие варианты – имя Василия Татищева, Александра Попова, Петра Чайковского, Эдуарда Росселя, Бориса Ельцина, Петра Великого и Дмитрия Мамина-Сибиряка.

После того, как президент страны поставит подпись в указе о доименовании аэропортов России, новое имя екатеринбургского аэропорта будет добавлено к существующему.