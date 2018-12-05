Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге будет носить имя Акинфия Демидова
Сегодня, 09:34ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Аэропорт Кольцово в столице Урала получил имя Акинфия Демидова. Об этом стало известно в прямом эфире телеканала «Россия 1», где были озвучены результаты голосования в конкурсе «Великие имена России».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: JustMedia.ru
Теперь аэропорт Кольцово будет носить имя основателя уральской горнозаводской промышленности. Голоса распределились следующим образом: за Акинфия Демидова – 36% голосов, за писателя Павла Бажова – 32% и за маршала Георгия Жукова – 30%.
Помимо этого, напомним, были и другие варианты – имя Василия Татищева, Александра Попова, Петра Чайковского, Эдуарда Росселя, Бориса Ельцина, Петра Великого и Дмитрия Мамина-Сибиряка.
После того, как президент страны поставит подпись в указе о доименовании аэропортов России, новое имя екатеринбургского аэропорта будет добавлено к существующему.
Напомним, инициатором голосования «Великие имена России», объявленного в октябре, стала Общественная палата РФ.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей