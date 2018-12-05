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Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет по подготовке к 300-летию Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет по подготовке к 300-летию Екатеринбурга

Сегодня, 09:38ОбществоФото: pixabay.com
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