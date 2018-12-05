Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет по подготовке к 300-летию Екатеринбурга

В организационный комитет, согласно документу, вошли 35 человек. Среди них свердловские политики, бизнесмены, спортсмены и актеры. Например губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, биатлонист Антон Шипулин и другие.

Свое 300-летие Екатеринбург отпразднует в 2023 году. К этому времени в городе планируется несколько крупных проектов – строительство Собора Святой Екатерины, реконструкция набережной реки Исеть, организация выездной экспозиции Эрмитажа, пишет Ura.ru.