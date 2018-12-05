Дума Хабаровского края оптимизирует бюджет за счет "социалки"

Однако депутатский корпус не доволен документом, в котором отражены планы по оптимизации расходов для здравоохранения, жилищно-коммунальной отрасли и других направлений на 11%. Только фракция ЛДПР, представитель которой сидит в губернаторском кресле, полностью одобрила предложенный вариант.

Бюджет формируется из следующих показателей: доходы - 95,7 млрд рублей, расходы - 103,8 млрд рублей, дефицит - 8,1 млрд рублей, предельный объем госдолга края - 74,3 млрд рублей. Об этом сообщило информационное агентство “Восток-Медиа”.

Спикер Законодательной Думы Сергей Луговской считает крупной недоработкой правительства и министерства то, что в документе не указаны расходы на приобретение нового медоборудования, ремонтирование медицинских учреждений и дворовых территорий. Однако он отметил, что учитывая направленность краевого бюджета на три года в сторону оптимизации, депутаты были вынуждены принять даже бюджет без расходов на социальные потребности.

Депутат Ирина Штепа также обратила внимание на то, что в 2016 году для приобретения медоборудования бюджет выделил 540 млн рублей, в 2017 году 300 млн рублей, а в 2018 году 70 млн рублей. В новом бюджете для удовлетворения этих нужд не нашлось ни копейки. При этом, износ медицинского оборудования в регионе выше 70%, что больше среднестатистических показателей в других регионах.

Штепа также отметила необходимость капитального ремонта медицинских учреждений, что обходится очень дорого. Она считает, что бюджет 2019 года обязательно должен считать такие вопросы наиболее приоритетными. Для того, чтобы тендеры на капитальный ремонт получилось организовать вовремя, необходимо внести изменения в бюджет уже до конца первого квартала.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал накануне принятия бюджета категорически отрицал сокращение расходов на здравоохранение.

«Я и еще раз, и сто раз повторю: ни одной копейки на социальные нужды – образование, здравоохранение, спорт – не будет сокращено», – заявил губернатор.

По имеющейся информации, федеральный бюджет должен будет выделить на эти потребности 10,6 млрд рублей, которые не смогут спасти ситуацию.

Юрий Матвеев, первый заместитель председателя краевой думы рассказал о том, что Хабаровский край финансируют по “остаточному” принципу. Эти средства не дают возможность реализовывать федеральные программы.