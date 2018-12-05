Гордума Екатеринбурга не поддержала высказывания депутата о «журналистах-бестолочах»
Городская дума столицы Свердловской области официально прокомментировала высказывания депутата Колесникова о «журналистах-бестолочах». Представители законодательного органа Екатеринбурга выразили несогласие с позицией депутата, но давать правовую оценку его словам отказались.
В официальном ответе гордумы Екатеринбурга за подписью спикера Игоря Володина указано, что позиция депутата Колесникова никоим образом не поддерживается государственным органом.
Екатеринбургская городская дума, депутаты Екатеринбургской городской думы указанные предложения депутата Колесникова А. Е., а также его высказывания в адрес журналистов не поддерживают,сказано в ответе городской думы.
Давать правовую оценку словам Колесникова екатеринбургские депутаты не стали, указав, что для этого имеются специальные органы – прокуратура и суды.
Дать оценку высказывания депутата Колесникова А. Е. как оскорбительного и дискриминационного и, как следствие, решить вопрос о необходимости в данном случае применения мер прокурорского реагирования вправе именно органы прокуратуры. Безусловно, оскорбительные выражения являются злоупотреблением правами на свободу слова и выражения мнения, что, в свою очередь, недопустимо, но оценку этого должны давать компетентные органы,говорится в официальном письме.
Напомним, что ранее депутат от партии «Справедливая Россия» Александр Колесников во время пленарного заседания раскритиковал работу СМИ при освещении деятельности представительного органа. В частности, законодатель назвал журналистов «бестолочами» и предложил взимать со средств массовой информации деньги за информационное поводы. Слова политика были негативно встречены представителями уральской прессы, сообщает ИА «Политсовет».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости