Гордума Екатеринбурга не поддержала высказывания депутата о «журналистах-бестолочах»

В официальном ответе гордумы Екатеринбурга за подписью спикера Игоря Володина указано, что позиция депутата Колесникова никоим образом не поддерживается государственным органом.

Екатеринбургская городская дума, депутаты Екатеринбургской городской думы указанные предложения депутата Колесникова А. Е., а также его высказывания в адрес журналистов не поддерживают,сказано в ответе городской думы.

Давать правовую оценку словам Колесникова екатеринбургские депутаты не стали, указав, что для этого имеются специальные органы – прокуратура и суды.

Дать оценку высказывания депутата Колесникова А. Е. как оскорбительного и дискриминационного и, как следствие, решить вопрос о необходимости в данном случае применения мер прокурорского реагирования вправе именно органы прокуратуры. Безусловно, оскорбительные выражения являются злоупотреблением правами на свободу слова и выражения мнения, что, в свою очередь, недопустимо, но оценку этого должны давать компетентные органы,говорится в официальном письме.