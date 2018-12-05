Начальник Екатеринбургской таможни уволен в связи с утратой доверия
Сегодня, 19:56ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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Начальник таможни Екатеринбурга Алексей Яговитин уволен в связи с утратой доверия.
Сюжеты: Екатеринбург
Конкретная причина увольнения Алексея Яговитина не называется. Приказ об увольнении был подписан 4 декабря. Как сообщает URA.RU, на освободившуюся должность еще никто не назначен.
Покинувший пост Яговитин работал в таможне с 2000 года, на должность начальника службы был назначен в 2017 году.
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