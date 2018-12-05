Ремонт Макаровского моста в Екатеринбурге будет завершён к 2020 году
Согласно плану ремонтно-восстановительные работы на Макаровском мосту в Екатеринбурге должны завершиться к 2020 году. Подрядчик готов завершить ремонт раньше, но для этого Свердловская область должна выделить дополнительные средства.
В случае если Свердловская область сможет софинансировать ремонтные работы Макаровского моста на улице Челюскинцев в Екатеринбурге, то сдать объект, можно будет раньше запланированного срока.
Подрядчик сообщил, что теоретически работы должны завершиться к 2020 году, но при дополнительном финансировании всё будет окончено в 2019. Помимо нехватки денежных средств, рабочие столкнулись с проблемой выноса инженерных коммуникаций с моста. От решения этих двух вопросов будет зависеть то, удастся ли сдать объект раньше, сообщает Znak.com.
Реконструкция Макаровского моста идёт с 2017 года. По сути, одна половина моста оказалась полностью демонтирована и сейчас вместо неё строят новое полотно, рассчитанное на 3 полосы движения. В перспективе городские власти планируют демонтировать и другую половину моста, чтобы сделать движение по нему шестиполосным.
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