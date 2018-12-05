Ремонт Макаровского моста в Екатеринбурге будет завершён к 2020 году

В случае если Свердловская область сможет софинансировать ремонтные работы Макаровского моста на улице Челюскинцев в Екатеринбурге, то сдать объект, можно будет раньше запланированного срока.

Подрядчик сообщил, что теоретически работы должны завершиться к 2020 году, но при дополнительном финансировании всё будет окончено в 2019. Помимо нехватки денежных средств, рабочие столкнулись с проблемой выноса инженерных коммуникаций с моста. От решения этих двух вопросов будет зависеть то, удастся ли сдать объект раньше, сообщает Znak.com.