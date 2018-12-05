«Россети» разработали концепцию «интеллектуального» сетевого комплекса
В столице состоялся международный форум “Электрические сети”, где на повестке дня был вопрос интеграции цифровых технологий в электросетевой комплекс России. Одним из участников беседы стал министр энергетики Александр Новак.
Начиная свою речь, Новак обратил внимание на то, что уже сейчас многое сделано для развития электросетевого комплекса России. Однако он подчеркнул то, что необходимо и дальше стремиться к формированию современной и удобной системы, способной противостоять внешним угрозам. Об этом сообщили “Новые известия”.
Руководитель группы компаний “Россети” Павел Ливинский поделился своим видением путей к формированию такой системы. Он считает, что для этого нужно наладить устойчивое финансирование предприятий, изменить логику коммерческих процессов и заниматься совершенствованием отечественного производства компонентной базы.
На сегодняшний день по инициативе администрации президента и правительства России целый ряд вопросов уже решается на региональном уровне. Производится заключение долгосрочных тарифных соглашений на подачу электричества населению. В первом чтении Государственная Дума России одобрила закон об интеллектуальном учете электричества. Планируется утвердить баланс, в соответствии с которым мощность потребления электроэнергии будет уравновешена в соотношении с нагрузкой всех социальных категорий населения.
При этом важно распространить цифровизацию не только на электросетевой комплекс “Россетей”, но и на весь остальной комплекс России. Руководитель Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов рассказал о том, что в 2016 году в цифровые технологии в мире инвестировали более 50 млрд долларов. А конечные издержки могут быть сокращены до 25%, что повлечет за собой сильное уменьшение стоимости электроэнергии.
“Россети” завершили работу над проектом нового стандарта деятельности “интеллектуального” сетевого электрокомплекса и через некоторое время опубликуют результаты своих разработок. Ливинской рассказал о том, что компания проделала большую работу над нужной стране технологией, которая будет обеспечивать защиту данных. В этом направлении работа будет производиться при сотрудничестве с ВПК. Эти нововведения послужат улучшению электросетевого комплекса, диверсифицируют его и повысят кибербезопасность.
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