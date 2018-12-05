«Россети» разработали концепцию «интеллектуального» сетевого комплекса

Начиная свою речь, Новак обратил внимание на то, что уже сейчас многое сделано для развития электросетевого комплекса России. Однако он подчеркнул то, что необходимо и дальше стремиться к формированию современной и удобной системы, способной противостоять внешним угрозам. Об этом сообщили “Новые известия”.

Руководитель группы компаний “Россети” Павел Ливинский поделился своим видением путей к формированию такой системы. Он считает, что для этого нужно наладить устойчивое финансирование предприятий, изменить логику коммерческих процессов и заниматься совершенствованием отечественного производства компонентной базы.

На сегодняшний день по инициативе администрации президента и правительства России целый ряд вопросов уже решается на региональном уровне. Производится заключение долгосрочных тарифных соглашений на подачу электричества населению. В первом чтении Государственная Дума России одобрила закон об интеллектуальном учете электричества. Планируется утвердить баланс, в соответствии с которым мощность потребления электроэнергии будет уравновешена в соотношении с нагрузкой всех социальных категорий населения.

При этом важно распространить цифровизацию не только на электросетевой комплекс “Россетей”, но и на весь остальной комплекс России. Руководитель Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов рассказал о том, что в 2016 году в цифровые технологии в мире инвестировали более 50 млрд долларов. А конечные издержки могут быть сокращены до 25%, что повлечет за собой сильное уменьшение стоимости электроэнергии.