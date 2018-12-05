Страдающий психрасстройством житель Новоуральска бросил банку с пивом в полицейского

Летом 2018 года обвиняемый распивал спиртное у подъезда одного из жилых домов. Мужчина вел себя шумно, поэтому жильцы дома вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители попытались выяснить, что произошло, однако мужчина попытался сбежать, бросив в одного из полицейских банку с пивом. Банка попала в лицо сотруднику полиции, в результате чего был нанесен легкий вред здоровью правоохранителя.