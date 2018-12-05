Страдающий психрасстройством житель Новоуральска бросил банку с пивом в полицейского
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30-летний житель Новоуральска, страдающий психологическим расстройством, обвиняется в применении насилия в отношении полицейского.
Летом 2018 года обвиняемый распивал спиртное у подъезда одного из жилых домов. Мужчина вел себя шумно, поэтому жильцы дома вызвали полицию.
Прибывшие правоохранители попытались выяснить, что произошло, однако мужчина попытался сбежать, бросив в одного из полицейских банку с пивом. Банка попала в лицо сотруднику полиции, в результате чего был нанесен легкий вред здоровью правоохранителя.
Материалы возбужденного уголовного дела были направлены в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медхарактера, поскольку судебная экспертиза установила, что он страдает психологическим расстройством, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей