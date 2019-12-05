Активные дончане с особенностями здоровья и общественники получили награды главы

На этом мероприятии глава Ростовской области Василий Голубев вручил памятные награды самым активным донским жителям с особенностями здоровья, а также тем, кто ежедневно заботится и помогает инвалидам.

По сообщению rostovgazeta.ru, в общей сложности, на территории этого субъекта Федерации живёт более 367 тысяч человек, которые имеют ограничения по здоровью, то есть 9 процентов от населения региона. Начиная с 2011 года, здесь действует госпрограмма «Доступная среда». С тех пор более полутора тысяч социальных объектов адаптировали, сделав доступнее для маломобильных граждан, работа в данном направлении продолжается. Кроме того, была проведена закупка свыше 20 000 специальных технических средств реабилитации. В Ростовской области также доступны услуги «социального такси», в котором в мае этого года появилось 13 новых автомобилей, оборудованных для транспортировки людей, имеющих ограничения по здоровью.

Программа декады включает в себя проведение в различных городах и районах области около семисот разных мероприятий. Это благотворительные акции, концерты, экспозиции и фестивали. Кроме того, участники смогут поучаствовать в ярмарках вакансий, круглых столах, мастер-классах профориентации и днях открытых дверей.

В Международный день инвалида 3 декабря дали старт декаде. Её начали с тотального теста «Доступная среда». Стать участником этого тестирования можно было как из дома, так и с площадки «Точки кипения», которая располагалось в Донском государственном Техническом университете.

Тест состоял из 50 вопросов, к котором были предложены несколько вариантов ответа. По словам организаторов теста, его цель заключается в повышении информированности населения о проблемах и нуждах сограждан с ограниченными возможностями и осведомлённости об этических нюансах общения с ними.

Организаторы декады планируют 5 декабря провести день профориентации, где участники смогут ознакомиться с наиболее востребованными сегодня профессиями. Ярмарку вакансий запланировали на 10 декабря.