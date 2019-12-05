Эксперты перечислили нюансы при покупке машины для зимы

В премиум-классе покупатель, конечно, может автоматически рассчитывать на высокий уровень комфорта, огромное количество продвинутых опций, а также на производительный двигатель. Другое дело – как такая машина будет чувствовать себя в экстремальных условиях. Например, после ночных заморозков под -30 градусов, во время мощного снегопада или на льду.

Автомобильные эксперты дали несколько советов при покупке дорогого автомобиля, которые нужно держать в голове. Они помогут избежать неприятных сюрпризов и сделать эксплуатацию максимально приятной.

Во-первых, перед покупкой лучше внимательно изучить нюансы работы системы полного привода. Продвинутые системы вроде Audi quattro не только легко себя чувствуют на бездорожье, но и помогают ввинчиваться в скользкие повороты. Все что нужно – это просто нажать на газ, а остальное автомобиль сделает самостоятельно. Система полного привода quattro обеспечивает наилучшую проходимость и при этом помогает экономить топливо за счет умных алгоритмов работы.

Система полного привода максимально эффективно распределяет крутящий момент между четырьмя колесами. Происходит это так: электроника анализирует скорость вращения колес, сопоставляет данные и выясняет, какое из них буксует. После этого quattro слегка притормаживает буксующее колесо и передает крутящий момент туда, где сцепление лучше. Весь процесс занимает доли секунды, то есть незаметно для водителя.

Тем не менее, самый важный элемент автомобиля – его двигатель, и он должен быть максимально адаптирован к суровым российским условиям, как TFSI и TDI от Audi. А именно, запускаться после ночных сибирских заморозков, не расходовать масло и сжигать минимум топлива. Причем с линейкой моторов Audi работают надежные и очень быстрые коробки передач S tronic и Tiptronic, которые помогают экономить топлива и вселяют уверенность на бездорожье.

С технической точки зрения важен и большой дорожный просвет. Среди внедорожников нормальным показателем считается клиренс на уровне 200 мм, а продвинутые модели могут похвастаться 210-220 мм. Есть модели вроде Audi Q7, которые могут регулировать просвет самостоятельно за счет пневмоподвески. Например, максимальный клиренс Audi Q7 составляет 235 мм – это даже больше, чем у большинства рамных внедорожников.

Так называемые теплые опции – это тоже неоспоримое преимущество автомобиля, который может оказаться в суровых условиях. Речь идет о подогреве руля, сидений (желательно и заднего дивана тоже), зеркал и лобового стекла. Не лишним будет наличие автономного предпускового подогревателя. Audi предлагает все это оборудование в своих кроссоверах и внедорожниках Q5, Q7 и Q8.