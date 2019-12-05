Глава «РОСНАНО» рассказал об инвестиционных перспективах возобновляемой энергетики
Председатель правления АО «УК «РОСНАНО» и председатель Комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству РСПП Анатолий Чубайс считает, что в наше время в Российской Федерации сформировался целостный технологический кластер возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Всего через пять лет, к 2024 году, оборот в отрасли ВИЭ, включая генерацию и промышленное производство, превысит 800 миллиардов рублей, информирует Mkset.ru.
По словам главы «РОСНАНО», сектор возобновляемых источников энергии — это очень конкурентный, перспективный и открытый рынок. После оптового очень быстро появится и розничный рынок. Ученые создадут решения для технологически изолированных энергосистем и микрогенерацию на стороне потребителя с мощностями до 15 кВт. Новая отрасль привлечет бизнес и инвесторов.
Рынок ВИЭ имеет высокую инвестиционную емкость. Это, безусловно, заинтересует множество отечественных фирм. Возобновляемая энергетика положительно сказывается на машиностроении, образовании, финансах и лизинге, логистике и инжиниринге.
Прошедшее совещание посетили члены правления РСПП, профильные менеджеры «РОСНАНО», представители компаний в отрасли электроэнергетики и энергомашиностроения. Они поговорили о состоянии ветровой и солнечной энергетики, а также технологических трендах.
На развитии ВИЭ сильно сказывается государственная поддержка. Так, до 2024 года планируется создать около 5,4 ГВт мощности солнечной и ветрогенерации. К 2035 году объем возобновляемых источников энергии может быть увеличен в разы. Данный прогноз делает сектор ВИЭ инвестиционно привлекательным.