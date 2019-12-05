Глава «РОСНАНО» рассказал об инвестиционных перспективах возобновляемой энергетики

Всего через пять лет, к 2024 году, оборот в отрасли ВИЭ, включая генерацию и промышленное производство, превысит 800 миллиардов рублей, информирует Mkset.ru.

По словам главы «РОСНАНО», сектор возобновляемых источников энергии — это очень конкурентный, перспективный и открытый рынок. После оптового очень быстро появится и розничный рынок. Ученые создадут решения для технологически изолированных энергосистем и микрогенерацию на стороне потребителя с мощностями до 15 кВт. Новая отрасль привлечет бизнес и инвесторов.

Рынок ВИЭ имеет высокую инвестиционную емкость. Это, безусловно, заинтересует множество отечественных фирм. Возобновляемая энергетика положительно сказывается на машиностроении, образовании, финансах и лизинге, логистике и инжиниринге.

Прошедшее совещание посетили члены правления РСПП, профильные менеджеры «РОСНАНО», представители компаний в отрасли электроэнергетики и энергомашиностроения. Они поговорили о состоянии ветровой и солнечной энергетики, а также технологических трендах.