Губернатор выделил миллион рублей на реконструкцию катакомб в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:38ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле в 2020 году восстановят подземные ходы, обнаруженные под парком советских скульптур. На это по решению губернатора Свердловской области выделен один миллион рублей из резервного фонда, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, подземные помещения были обнаружены во время создания в Нижнем Тагиле парка советских скульптур. Помещения оказались винными погребами Аксеновского подворья 19 века. Для сохранения исторического наследия было принято решение о создании музейного комплекса.
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5 декабря на объекте побывал заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров. Он отметил, что в планах — укрепить верхнюю часть арочного свода, провести очистку помещений, провести бетонные работы и укрепить объект.
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