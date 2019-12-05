Кардиохирурги из Екатеринбурга спасли двухмесячную девочку с редким пороком сердца
Екатеринбургские кардиохирурги провели сложную операцию двухмесячной девочке, у которой сердце не могло самостоятельно перекачивать кровь, сообщает E1.
Левая коронарная артерия сердца пациентки отходила не от аорты, а от легочной артерии. Врачи Областной клинической больницы решили прооперировать ребенка. Во время операции левая артерия была перемещена в аорту.
Но когда мы начали снижать параметры аппарата искусственного кровообращения, стало понятно, что сердце не может самостоятельно перекачивать кровь, рассказал заведующий отделением детской кардиохирургии СОКБ № 1 Константин Казанцев.
Врачи подключили ребенка к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) на 11 дней. Он предназначен для насыщения крови кислородом и нагнетением ее в сосуды под нужным давлением. То есть, он временно выполняет функции сердца.
Длительное время состояние девочки было тяжелым — сохранялась сердечная и дыхательная недостаточность. На адаптацию к самостоятельному дыханию и компенсации сердечной недостаточности ушло 25 дней.
Недавно девочку выписали из больницы.