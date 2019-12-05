Медведев назвал удручающим состояние первичного звена здравоохранения в регионах

Медведев рассказал, что в ходе общения с Владимиром Путиным они затрагивали эту тему.

Так получилось, что он разговаривал с людьми в небольшом населенном пункте, и я, в разных, естественно. И, конечно, общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее, сказал премьер-министр.