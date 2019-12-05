Медведев назвал удручающим состояние первичного звена здравоохранения в регионах
Сегодня, 19:28ОбществоФото: сайт правительства РФ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В интервью российским телеканалам премьер-министр отметил, что в регионах нужно улучшать состояние первичного звена здравоохранения.
Медведев рассказал, что в ходе общения с Владимиром Путиным они затрагивали эту тему.
Так получилось, что он разговаривал с людьми в небольшом населенном пункте, и я, в разных, естественно. И, конечно, общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее, сказал премьер-министр.
Медведев подчеркнул различие между столицей и регионами. Также он пояснил, что медицинский проект будет дополнен улучшением первичной помощи. Премьер-министр отметил, что нужно строить новые здания медучреждений и проводить ремонт уже существующих.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей