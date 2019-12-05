Министр Цветков посетил ОДКБ в Екатеринбурге после жалобы на низкие зарплаты

Пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков рассказал, что встреча прошла в спокойной обстановке. Присутствующие сотрудники поделились проблемами, которые их беспокоят.

На какие-то вопросы он [Цветков] ответил сразу, на какие-то ответит по результатам проверки. Обсуждались и профессиональные, и узкопрофессиональные вопросы, сказал он.

Какие конкретно вопросы задавали сотрудники пресс-секретарь не уточнил.

Врач клинико-диагностической лаборатории ОДКБ Надежда Елисеева подтвердила, что обстановка была спокойная, без негатива. По ее словам, он весь «вышел» в последние три дня проверок Минздрава, которые проходили без присутствия Цветкова.

Мы озвучили то, что в письме [о низких зарплатах] было. Ничего конкретного министр не сказал, потому что, чтобы оценить [проблему], они проверяют [больницу]. Я в конце спросила, сколько времени продлится проверка, когда будут результаты. Чтобы более предметно разговаривать. Он сказал, понадобится 20 дней. Минздрав в больнице сейчас каждый цветок проверяет, говорит она.

Также она отметила, что Цветков пообещал посетить больницу еще раз после Новогодних праздников.

Больницу после визита министра ожидает полная проверка. Она продлится 30 дней. Будут проанализированы зарплаты, организация труда и многое другое.

Профсоюз «Действие» разместил открытое письмо, где обратился к Евгению Куйвашеву. Под ним подписались 113 сотрудников. Они попросили увеличить врачам зарплату до 66 тысяч рублей «на руки» при работе на 1,2 ставки, а также среднему персоналу. По словам сотрудников больницы, врачи имеют оклад 24 тысячи рублей, а со всеми надбавками и после вычета налогов получается не более 50 тысяч рублей. При этом, согласно официальной статистике, средняя зарплата врачей в больнице составляет 80 тысяч рублей.

После того, как обращение было размещено, в больнице была организована проверка Минздрава, которая должна решить ситуацию.