Молодые работники Уралвагонзавода стали лучшими в Свердловской области

В номинации «Лучший инженерно-технический работник: разработка, подготовка производства и выпуск основной продукции» лучшими стали ведущий инженер-конструктор отдел главного металлурга Уралвагонзавода Елена Зверева и заместитель начальника отдела трансмиссии СКБ «Трансмаш-спецтехника» «Уралтрансмаша» Дмитрий Зыков. Елена разрабатывает литейную оснастку для подвижного состава и спецтехники марки «УВЗ». Дмитрий занимается конструкторским сопровождением и изготовлением самоходного артиллерийского орудия.

В номинации «Лучший инженерно-технический работник: разработка, подготовка производства и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения» победили ведущий инженер-энергетик Елена Клековкина, экономист по планированию Наталья Любашкина и ведущий инженер-конструктор Яна Макушева. На УВЗ Елена занимается анализом энергопотребления различных подразделений, а Наталья — разработкой планов производственной и хозяйственной деятельности ремонтно-механического цеха и отдела главного механика. Яна проектирует трамваи на «Уралтрансмаше».