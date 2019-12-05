Молодые работники Уралвагонзавода стали лучшими в Свердловской области
Сотрудники Уралвагонзавода и Уралтрансмаша, который в составе УВЗ входит в корпорацию «Ростех», победили в трех номинациях конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области», сообщает пресс-служба предприятия.
Дипломы лауреатам вручал министр науки и промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин.
В номинации «Лучший инженерно-технический работник: разработка, подготовка производства и выпуск основной продукции» лучшими стали ведущий инженер-конструктор отдел главного металлурга Уралвагонзавода Елена Зверева и заместитель начальника отдела трансмиссии СКБ «Трансмаш-спецтехника» «Уралтрансмаша» Дмитрий Зыков. Елена разрабатывает литейную оснастку для подвижного состава и спецтехники марки «УВЗ». Дмитрий занимается конструкторским сопровождением и изготовлением самоходного артиллерийского орудия.
В номинации «Лучший инженерно-технический работник: разработка, подготовка производства и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения» победили ведущий инженер-энергетик Елена Клековкина, экономист по планированию Наталья Любашкина и ведущий инженер-конструктор Яна Макушева. На УВЗ Елена занимается анализом энергопотребления различных подразделений, а Наталья — разработкой планов производственной и хозяйственной деятельности ремонтно-механического цеха и отдела главного механика. Яна проектирует трамваи на «Уралтрансмаше».
Лучшим рабочим стал электрогазосварщик Дмитрий Горячевских, который является неоднократным победителем различных конкурсов профмастерства.