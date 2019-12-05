Тагильчан приглашают на митинг в честь Дня Героев Отечества

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9 декабря в Нижнем Тагиле пройдёт митинг, посвященный Дню Героев Отчества. Праздник приурочен к учреждению Ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской империи, сообщает пресс-служба мэрии города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этот день принято чествовать людей, удостоившихся «золотой звезды», а также орденов Славы и Святого Георгия.
Митинг начнется в 12.00 у памятника тагильчанам Героям Советского Союза. В мероприятии примут участие представители ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, учащиеся школы 75/42, а также глава города Владислав Пинаев, председатель МО Свердловской областной общественной организации ветеранов войны Владимир Свистунов и полный кавалер Ордена Трудовой Славы 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней, почетный ветеран города Валентина Шерсткова.
К участию в митинге также приглашаются жители и гости города.
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