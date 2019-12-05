Тагильчан приглашают на митинг в честь Дня Героев Отечества

В этот день принято чествовать людей, удостоившихся «золотой звезды», а также орденов Славы и Святого Георгия.

Митинг начнется в 12.00 у памятника тагильчанам Героям Советского Союза. В мероприятии примут участие представители ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, учащиеся школы 75/42, а также глава города Владислав Пинаев, председатель МО Свердловской областной общественной организации ветеранов войны Владимир Свистунов и полный кавалер Ордена Трудовой Славы 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней, почетный ветеран города Валентина Шерсткова.