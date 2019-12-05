В Екатеринбурге четыре обезьяны редкой породы прошли таможенный контроль
Сегодня, 12:02ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Сегодня в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге четыре обезьяны редкой породы прошли таможенную процедуру «импорта», сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
Обезьяны прибыли из Праги. Для эдиповых тамаринов Екатеринбург стал пунктом пересадки. Приматы через сутки отправятся в Читу в местный зоопарк.
По прилету обезьян встретили специалисты екатеринбургского зоопарка. Они осмотрели животных. Как рассказали эксперты, обезьяны хорошо перенесли полет.
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Для сотрудников таможни обезьяны хоть и живые, но «товары». Приматам пришлось пройти таможенную процедуру «импорт». Сейчас обезьяны ожидают следующий рейс на таможенном посту Аэропорта Кольцово (грузовой).
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