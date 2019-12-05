В Екатеринбурге четыре обезьяны редкой породы прошли таможенный контроль

Обезьяны прибыли из Праги. Для эдиповых тамаринов Екатеринбург стал пунктом пересадки. Приматы через сутки отправятся в Читу в местный зоопарк.

По прилету обезьян встретили специалисты екатеринбургского зоопарка. Они осмотрели животных. Как рассказали эксперты, обезьяны хорошо перенесли полет.