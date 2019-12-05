В Екатеринбурге депутаты поддержат законопроект о запрете продажи снюса

Вопрос будет рассмотрен завтра, 6 декабря, на заседании «женской фракции».

Законопроект о запрете торговли снюсом, насваем и иными сосательно-жевательными смесями с содержанием никотина уже внесен в Госдуму. Он направлен на запрет любых продуктов с аналогичным воздействием на организм. При этом распространяется он как на оптовую, так и на розничную торговлю. Предложение поступило от депутатов фракции КПРФ Ольги Алимовой и Веры Ганзя.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на устранение устранение правового пробела в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». На данный момент в нем есть ограничение только на торговлю снюсом и насваем.

Это позволяет производителям назвать снюс, к примеру, чистым никотином, никотиносодержащей смесью и так далее. Получается, что они формально не нарушают закон, но фактически производят легкие наркотики, легкодоступные не только для взрослых, но и для детей.