В Екатеринбурге депутаты поддержат законопроект о запрете продажи снюса
Депутаты думы Екатеринбурга подготавливают обращение в Госдуму РФ в поддержку законопроекта о запрете продажи снюса, насвая и других подобных смесей, в которых содержится никотин и его производные, сообщает «JustMedia».
Вопрос будет рассмотрен завтра, 6 декабря, на заседании «женской фракции».
Законопроект о запрете торговли снюсом, насваем и иными сосательно-жевательными смесями с содержанием никотина уже внесен в Госдуму. Он направлен на запрет любых продуктов с аналогичным воздействием на организм. При этом распространяется он как на оптовую, так и на розничную торговлю. Предложение поступило от депутатов фракции КПРФ Ольги Алимовой и Веры Ганзя.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на устранение устранение правового пробела в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». На данный момент в нем есть ограничение только на торговлю снюсом и насваем.
Это позволяет производителям назвать снюс, к примеру, чистым никотином, никотиносодержащей смесью и так далее. Получается, что они формально не нарушают закон, но фактически производят легкие наркотики, легкодоступные не только для взрослых, но и для детей.
По словам авторов, формальная легальность позволила продукту стать популярным среди подростков и молодежи. Более того, его механизм воздействия на организм вызывает привыкание, а иногда приводит к летальному исходу.