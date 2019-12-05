В Екатеринбурге гидам-частникам запретили проводить экскурсии в Храме на Крови
В Екатеринбурге гиды от различных турагентств, работающих в том числе и с иностранцами, больше не могут проводить экскурсии в Храме на Крови, пишет Е1.
В епархии рассказали, что это связано со вступлением в силу нового закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно им, экскурсии теперь могут вести только гиды, работающие при храме. Туристические агентства должны получить аккредитацию в епархии.
Сегодня в регионе ведется работа по заключению соглашений туроператоров с религиозными организациями. Такое соглашение предусматривает возмещение затрат на содержание религиозных объектов, по которым турфирмы намерены проводить экскурсии. Речь о комплексе Храма-Памятника на Крови, Ганиной Яме и других,приводит официальный сайт Екатеринбургской епархии слова руководителя центра «Царский» Виктора Бельских.
Гиды-частники с этими изменениями не согласны. Они считают, что таким образом церковь пытается навязать единственную точку зрения на исторические события.