В Екатеринбурге гидам-частникам запретили проводить экскурсии в Храме на Крови

В епархии рассказали, что это связано со вступлением в силу нового закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно им, экскурсии теперь могут вести только гиды, работающие при храме. Туристические агентства должны получить аккредитацию в епархии.

Сегодня в регионе ведется работа по заключению соглашений туроператоров с религиозными организациями. Такое соглашение предусматривает возмещение затрат на содержание религиозных объектов, по которым турфирмы намерены проводить экскурсии. Речь о комплексе Храма-Памятника на Крови, Ганиной Яме и других,приводит официальный сайт Екатеринбургской епархии слова руководителя центра «Царский» Виктора Бельских.