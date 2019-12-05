В Екатеринбурге у ректора УрФЮИ Владислава Назарова арестованы 127 миллионов рублей

Арест наложил Свердловский арбитражный суд в рамках дела о банкротстве УрФЮИ. В материалах дела указано, что в апреле текущего года по требованию компании «Лоза», владелицей которой является бывшая супруга Назарова телеведущая Анжелика Виноградова, в институте была введена процедура наблюдения. В сентябре суд признал вуз банкротом и ввел конкурсное производство до 20 марта 2020 года.

По словам адвоката Антона Мамаева, суд наложил арест на имущество Назарова по требованию компании «Лоза», которая хочет привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам УрФЮИ.

Однако, как сообщил Мамаев, принятие обеспечительных мер еще не свидетельствует о том, что Владислав Назаров обязательно будет привлечен к субсидиарной ответственности.

Обеспечительные меры — это ускоренные средства защиты, направленные на сохранение баланса интересов сторон (status quo). В случае удовлетворения заявления о привлечении Назарова к субсидиарной ответственности взысканные денежные средства и убытки включаются в конкурсную массу,пояснил адвокат.