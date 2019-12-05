В Нижнем Тагиле передвижные лаборатории будут измерять уровень загрязнения воздуха

Кроме того, автомобили получат Челябинск и Магнитогорск, так как они тоже включены в программу.

Передвижные посты «ПЭП-1-1М» автоматически собирают пробы воздуха и анализируют концентрацию в нем 27 загрязняющих веществ. При этом будут учитываться погодные условия — температура, атмосферное давление, влажность, скорость и направление ветра.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова утверждает, что повлиять на работу оборудования или подделать данные невозможно. Она отметила, что планируется приобрести около 20 передвижных лабораторий. Две уже поступили в распоряжение Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу.