В Нижнем Тагиле за два дня произошло четыре пожара

Третьего декабря, вечером, в селе Башкарка на улице Куйбышева сгорел частный жилой дом, баня и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 216 м. кв. В тушении были задействованы три единицы техники, 7 человек личного состава, а также четыре добровольца из дружины села. По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в хлеву. Хозяйка дома — пожилая женщина. Она успела спастись.

Четвертого декабря в 7:38 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в коллективном саду № 6 на УВЗ. Возгорание произошло в садовом доме, огонь повредил стены внутри строения. По факту происшествия проводится проверка.

Чуть позже, в 7:45 того же дня, произошло возгорание на улице Геологов. Горела частная баня площадью три квадратных метра.