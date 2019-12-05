В Свердловской области разработан план по борьбе с «черными» лесорубами

Кроме того, межведомственный план позволит обнаружить и пресечь контрабанду леса, уклонения от налогов, хищения и нецелевого использования бюджетных средств, совершаемых в данной отрасли.

С этой целью в феврале и сентябре текущего года прошло профилактическое мероприятие «Лес», в ходе которого правоохранительные органы провели более двух тысяч проверок. Выявлено 31 преступление, в суд направлено девять уголовных дел, изъято четыре тысячи кубометров леса на сумму 13 миллионов рублей.

В целом за 2019 год гарнизоном полиции выявлено 196 преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), из них раскрыто — 98, установлен ущерб на сумму свыше 24 миллионов рублей, в суд для рассмотрения по существу направлено 76 уголовных дел. К примеру, в марте 2019 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), в отношении начальника Байкаловского участка Уральской базы авиационной охраны лесов. Гражданин обвинялся в получении денежных средств от представителей коммерческих организаций за покровительство при осуществлении ими рубки и санитарно-оздоровительных мероприятий на неарендованных участках местного лесничества. В ноябре суд Ирбита, рассмотрев материалы территориального ОВД, признал чиновника виновным и приговорил его к штрафным санкциям в размере 2миллионов рублей,рассказал Горелых.

В феврале 2019 года в отношении свердловского предпринимателя было заведено уголовное дело за незаконную рубку леса на территории Новолялинского лесничества. Для избежания наказания бизнесмен возместил ущерб государству в размере 160 тысяч рублей.